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Жители Новой Москвы пожаловались на «извращенца в красной шапке»
Жители Новой Москвы заявляют, что с середины прошлого года в поселке Коммунарка орудует извращенец в красной шапке. Сообщается, что правоохранители никак не могут поймать его.

Жители Новой Москвы пожаловались на «извращенца в красной шапке»


Имеется информация, что злоумышленник подстерегает женщин в тех местах, где нет мужчин. Затем он снимает штаны и демонстрирует им свой половой орган. Мужчина неоднократно был замечен возле школ и детских площадок. Граждане не раз обращались в полицию, но извращенцу всегда удавалась скрыться от стражей порядка. На днях, несмотря на минусовую температуру, он демонстрировал своё мужское достоинство нескольким женщинам с малышами, которые были шокированы происходящим.

По словам очевидцев, парню, расхаживающему по улице в шапке красного цвета, на вид не более 30 лет. Он одет в синие джинсы и бежевые ботинки. Как сообщают местные СМИ, жители готовы самостоятельно поймать злоумышленника и передать его в руки полиции. К слову, эксгибиционизм попадает под статью российского УК «Развратные действия». Подозреваемому грозит штраф, размер которого составляет 300 тысяч рублей, или же арест до трёх лет.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:50
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