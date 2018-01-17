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exclusive / Общество

Разработчики криптовалюты Tkeycoin согласны с мнением Goldman Sachs Group
В конце 2017-го года в Лондоне состоялась закрытая встреча основателей перспективной криптовалюты Tkeycoin с инвесторами. Это мероприятие поспособствовало расширению границ криптопроекта и увеличению ценности Tkeycoin до $0,574 за 1 токен TCD. Создатели Tkeycoin намерены до конца 2018-го года стать крупными игроками криптовалютного рынка. В настоящее время на этапе pre-sale токены TCD проекта Tkeycoin доступны по бонусной программе 40% и цене $0,574 за 1 TCD.
Разработчики криптовалюты Tkeycoin согласны с мнением Goldman Sachs Group

Основатели Tkeycoin, что интересно, выражают согласие с мнением банка Goldman Sachs Group по развитию криптовалют на мировом уровне. Они намереваются осуществить запуск собственного маркетплейса уже в 2018-м году. Изначально планируется, что в него войдут интернет-магазины из разных государств, а впоследствии будет доступен оффлайн обмен криптовалюты Tkeycoin с помощью обменников и банковских карт.

Стоит добавить, что ранее Goldman Sachs Group в своем докладе выразил мнение, что созданные на основе Blockchain криптовалюты потеснят устаревшие платежные банковские системы. Это произойдет по аналогии с тем, как в свое время Интернет потеснил СМИ.
Автор: Роман
Сегодня, 15:33
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