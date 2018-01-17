Ольга Бузова в сексуальном халате решила соблазнить фанатов
Певица Ольга Бузова в сексуальном халате решила соблазнить мужскую часть фанатов. Короткий ролик ведущая шоу "Дом-2" разместила в Instagram.
На видео Бузова предстала в образе игривой девушки, облаченной в атласный халат с большим вырезом на груди. Исполнительница кокетничает на камеру и якобы невзначай задевает край своего легкого одеяния, приоткрывая вид на декольте. В комментарии к посту звезда написала, что ее день в Таиланде только начинается.
"Как глаза горят. Вот как влияет на людей хороший отдых", "Такая молоденькая без макияжа, прелесть", "Если бы не Оля, в Сети нечего было бы делать", - писали восторженные подписчики.
Ранее Бузова показала фигуру в купальнике.
На видео Бузова предстала в образе игривой девушки, облаченной в атласный халат с большим вырезом на груди. Исполнительница кокетничает на камеру и якобы невзначай задевает край своего легкого одеяния, приоткрывая вид на декольте. В комментарии к посту звезда написала, что ее день в Таиланде только начинается.
"Как глаза горят. Вот как влияет на людей хороший отдых", "Такая молоденькая без макияжа, прелесть", "Если бы не Оля, в Сети нечего было бы делать", - писали восторженные подписчики.
Ранее Бузова показала фигуру в купальнике.
Автор: Джанабилова Татьяна П