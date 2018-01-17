Москвич заявил в полицию, что из его квартиры украли меч короля Артура
Москвич сообщил в отделение полиции о том, что из его дома был украден меч Короля Артура. Об этом сообщается на телеграмм-канале Mash.
Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление у 1954 года рождения. По его словам, из его квартиры были украдены не менее пяти подарочных упаковок, меч короля Артура и уникальная подставка под него. Кроме этого, москвич не нашел у себя дома две фигурки спаниеля и шкатулка-туфелька. Общий ущерб полиция оценила в 4470 рублей.
Вместе с пенсионером в квартире проживают 26-летний сын и 41-летний пасынок, однако полиции не удалось пообщаться с ними. Также правоохранители не смогли осмотреть жилплощадь, поскольку у мужчины не было ключей от квартиры.
По факту случившегося сотрудниками полиции продолжает проводиться проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление у 1954 года рождения. По его словам, из его квартиры были украдены не менее пяти подарочных упаковок, меч короля Артура и уникальная подставка под него. Кроме этого, москвич не нашел у себя дома две фигурки спаниеля и шкатулка-туфелька. Общий ущерб полиция оценила в 4470 рублей.
Вместе с пенсионером в квартире проживают 26-летний сын и 41-летний пасынок, однако полиции не удалось пообщаться с ними. Также правоохранители не смогли осмотреть жилплощадь, поскольку у мужчины не было ключей от квартиры.
По факту случившегося сотрудниками полиции продолжает проводиться проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Валерия Орлова