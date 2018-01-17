Голый мужчина во Владивостоке убежал от полиции после шоу в подъезде
Голый мужчина во Владивостоке убежал от полиции после шоу, которое он устроил в подъезде многоквартирного дома. На данный момент проводится проверка.
На пульт в полицию поступил звонок от жителей одного из домов. По информации постояльцев, мужчина, вломившийся в подъезд, был полностью обнажен и вел себя неадекватно. По заявлению жительницы, он ворвался к ней в квартиру и, размахивая ножом, выкрикивал угрозы, а также повредил мебель. После этого правонарушитель убежал назад в подъезд. Вскоре в полицию поступил еще один звонок с информацией о голом мужчине, который пытался выбить входную дверь в жилье одной из владелиц. При этом дебошир бегал по всему подъезду. По словам очевидцев, мужчина находился под воздействием наркотических препаратов.
Полиция выехала на место нарушения правопорядка, однако дебошир успел скрыться. Личность обнаженного устанавливается. По факту происшествия проводится проверка.
На пульт в полицию поступил звонок от жителей одного из домов. По информации постояльцев, мужчина, вломившийся в подъезд, был полностью обнажен и вел себя неадекватно. По заявлению жительницы, он ворвался к ней в квартиру и, размахивая ножом, выкрикивал угрозы, а также повредил мебель. После этого правонарушитель убежал назад в подъезд. Вскоре в полицию поступил еще один звонок с информацией о голом мужчине, который пытался выбить входную дверь в жилье одной из владелиц. При этом дебошир бегал по всему подъезду. По словам очевидцев, мужчина находился под воздействием наркотических препаратов.
Полиция выехала на место нарушения правопорядка, однако дебошир успел скрыться. Личность обнаженного устанавливается. По факту происшествия проводится проверка.
Автор: Самохина Виктория