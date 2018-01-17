Ольга Серябкина удивила поклонников прозрачным нарядом и необычными линзами
Ольга Серябкина, участница проекта «Серебро», сообщила на своей странице в соцсети, что возвращается домой со съемок. На снимке, под которой появилась такая информация, певица запечатлена в прозрачном наряде и с необычными линзами.
У подписчиков звезды возникли вопросы к характеру съемок, где Серябкиной пришлось дефилировать в прозрачной одежде, элементы которой в виде птиц прикрывали грудь певицы. Также их удивили оригинальные линзы с красивым узором черного цвета. В комментариях к публикации поклонники выражали не только удивление, но и восхищение формами певицы и сожаления о том, что «птицы» не дают их рассмотреть.
Также некоторые подпсчики проявили интерес к сове на плече у Серябкиной. И сама знаменитость упомянула о ней в комментарии к фото: «Филипп остался, а мы полетели домой. Кстати, Филипп – это, возможно, девочка».
У подписчиков звезды возникли вопросы к характеру съемок, где Серябкиной пришлось дефилировать в прозрачной одежде, элементы которой в виде птиц прикрывали грудь певицы. Также их удивили оригинальные линзы с красивым узором черного цвета. В комментариях к публикации поклонники выражали не только удивление, но и восхищение формами певицы и сожаления о том, что «птицы» не дают их рассмотреть.
Также некоторые подпсчики проявили интерес к сове на плече у Серябкиной. И сама знаменитость упомянула о ней в комментарии к фото: «Филипп остался, а мы полетели домой. Кстати, Филипп – это, возможно, девочка».
Автор: Дрокина Татьяна