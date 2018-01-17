В Мурманске пьяный мужчина попытался отрезать палец подруге своей сожительницы
В Мурманске, на улице Сафонова, пьяный 26-летний мужчина попытался отрезать палец 29-летней подруге своей сожительницы. Росгвардейцы провели задержание подозреваемого и доставили его для дачи показаний в полицейский участок.
Сообщается, компания из трех человек распивала в квартире спиртные напитки. Внезапно между мужчиной и подругой его возлюбленной разгорелась ссора. Подозреваемый схватил кухонный нож и резанул оппонентку, повредив фалангу ее пальца. Пострадавшая на скорой была доставлена в больницу, из которой сигнал поступил в полицию.
Мужчина, который ранее не привлекался, вину признал. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее в Мурманске мужчина воткнул в голову приятеля штангенциркуль.
Сообщается, компания из трех человек распивала в квартире спиртные напитки. Внезапно между мужчиной и подругой его возлюбленной разгорелась ссора. Подозреваемый схватил кухонный нож и резанул оппонентку, повредив фалангу ее пальца. Пострадавшая на скорой была доставлена в больницу, из которой сигнал поступил в полицию.
Мужчина, который ранее не привлекался, вину признал. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее в Мурманске мужчина воткнул в голову приятеля штангенциркуль.
Автор: Джанабилова Татьяна П