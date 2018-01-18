Разработчики Theme Hospital создают новую игру Two Point Hospital
Появилась информация о том, что разработчики больничного симулятрора Theme Hospital занимаются созданием новой игры Two Point Hospital. Ожидается, что релиз гейма произойдет осенью нынешнего года. В ней игроки смогут найти массу знакомых элементов.
По словам разработчиков, Two Point Hospital представляет собой наследницу Theme Hospital. В команде создателей трудятся выпускники из Bullfrog, Lionhead и Mucky Foot.
Геймерам предложат построить современную больницу, оснастить ее модернизированными приборами и укомплектовать штат персонала. Пациентов с нестандартными болезнями нужно будет осматривать и лечить, а в процессе этого кормить и развлекать, чтобы они оставили в медучреждении как можно больше денежных средств.
Будущих управляющих ждут интересные кооперативные исследования с друзьями и соревнования между геймерами.
По словам разработчиков, Two Point Hospital представляет собой наследницу Theme Hospital. В команде создателей трудятся выпускники из Bullfrog, Lionhead и Mucky Foot.
Геймерам предложат построить современную больницу, оснастить ее модернизированными приборами и укомплектовать штат персонала. Пациентов с нестандартными болезнями нужно будет осматривать и лечить, а в процессе этого кормить и развлекать, чтобы они оставили в медучреждении как можно больше денежных средств.
Будущих управляющих ждут интересные кооперативные исследования с друзьями и соревнования между геймерами.
Автор: Валерия Орлова