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Мария Шукшина станет ведущей новой программы на Первом канале
Мария Шукшина начинает вести новую программу на Первом канале. По словам известной актрисы и телеведущей, это будет добрая передача, связанная с семейными традициями, освещающая человеческие ценности, которые в наше время, к сожалению, утрачиваются.

Мария Шукшина станет ведущей новой программы на Первом канале

По мнению популярной артистки, в настоящее время без семьи выжить достаточно трудно. Новая телепрограмма, выходящая на Первом канале, получила название «В гости по утрам». Запускаемый на Первом телеканале проект является аналогом передачи Тимура Кизякова «Пока все дома», сообщают массмедиа. Программа Кизякова, как уточняется, перешла во второй сегмент. Героями программы Марии Шукшиной станут известные в России люди, они будут рассказывать истории из своей жизни. В новом шоу телеведущая будет делать акцент на сохранении семейных традиций и человеческих ценностей.

Актриса заявила, что она с ностальгией вспоминает времена, когда на первом месте была семья, все держались за неё и пытались всеми силами сохранить, даже «правдами и неправдами», подчеркнула звезда. Первыми телестудию посетят режиссер Светлана Дружинина и её супруг оператор Анатолий Мукасей. Ожидается также актер Владимир Коренев и его жена Алевтина Константинова.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:46
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