Алексей Панин начал угрожать Максиму Галкину разоблачением его друзей-геев
Скандально известный актер Алексей Панин жалеет, что ввязался в перепалку с Максимом Галкиным, высмеивающим его во время своих выступлений. Интервью артиста появилось в СМИ.
Панин поражен человеческим лицемерием и угрожает Галкину раскрыть народу имена всех его друзей гомосексуалистов. Актер ничего не имеет против людей нетрадиционной ориентации, но не выносит тех, кто живет двуличной жизнью. Если ведущий детской передачи на «Первом канале» продолжит обсуждать оппонента, то разразится большой скандал.
«Я публичный человек и каждое мое неправильное действие обсуждается, но оскорблять себя никогда не дам. Пусть Галкин поищет мальчиков для битья в своем окружении. К примеру, Николай Басков, врущий о свадьбе с Викторией Лопыревой, отлично подойдет на эту роль. Что касается Димы Билана, то пусть вспомнит, как его со мной знакомил Айзеншпис и вылечит сначала свои болезни, а уже потом называет других алкоголиками», - заявил актер.
Панин может раскрыть многие тайны российских звезд, которые раз и навсегда сломают им карьеру. Есть среди них имена людей, действительно занимавшихся сексом с собакой.
Ранее Панин показал фото с дочерью.
Панин поражен человеческим лицемерием и угрожает Галкину раскрыть народу имена всех его друзей гомосексуалистов. Актер ничего не имеет против людей нетрадиционной ориентации, но не выносит тех, кто живет двуличной жизнью. Если ведущий детской передачи на «Первом канале» продолжит обсуждать оппонента, то разразится большой скандал.
«Я публичный человек и каждое мое неправильное действие обсуждается, но оскорблять себя никогда не дам. Пусть Галкин поищет мальчиков для битья в своем окружении. К примеру, Николай Басков, врущий о свадьбе с Викторией Лопыревой, отлично подойдет на эту роль. Что касается Димы Билана, то пусть вспомнит, как его со мной знакомил Айзеншпис и вылечит сначала свои болезни, а уже потом называет других алкоголиками», - заявил актер.
Панин может раскрыть многие тайны российских звезд, которые раз и навсегда сломают им карьеру. Есть среди них имена людей, действительно занимавшихся сексом с собакой.
Ранее Панин показал фото с дочерью.
Автор: Джанабилова Татьяна П