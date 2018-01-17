Алек Болдуин оказал поддержку Вуди Аллену на фоне секс-скандала
Известный американский актер оказал поддержку Вуди Аллену на фоне разгоревшегося вокруг его имени секс-скандала. По мнению звезды, с режиссером его коллеги поступают несправедливо.
В последнее время в соцсетях и средствах массовой информации все чаще начали обсуждать публичное заявление приемной дочери Вуди Аллена Дилана Фэрроу. Из-за этого все больше напарников по сценической площадке стали отказываться от своих гонораров, которые были получены за фильмы от режиссера. К тому же, многие из бывших сотрудников просят прощение у публики за свою работу с нашумевшей личностью.
Алек Болдуин, вопреки общественному мнению, считает, что с Вуди Алленом поступают несправедливо, ведь его вина не была доказана следствием, а все обвинения сняты. Актер указывает на возможность дальнейшей поддержки жертв педофилии наряду с верой в невиновность режиссера.
Напомним, что ранее актрисы Мира Сорвино и Грета Гервиг пообещали больше никогда не сотрудничать с Вуди Алленом.
В последнее время в соцсетях и средствах массовой информации все чаще начали обсуждать публичное заявление приемной дочери Вуди Аллена Дилана Фэрроу. Из-за этого все больше напарников по сценической площадке стали отказываться от своих гонораров, которые были получены за фильмы от режиссера. К тому же, многие из бывших сотрудников просят прощение у публики за свою работу с нашумевшей личностью.
Алек Болдуин, вопреки общественному мнению, считает, что с Вуди Алленом поступают несправедливо, ведь его вина не была доказана следствием, а все обвинения сняты. Актер указывает на возможность дальнейшей поддержки жертв педофилии наряду с верой в невиновность режиссера.
Напомним, что ранее актрисы Мира Сорвино и Грета Гервиг пообещали больше никогда не сотрудничать с Вуди Алленом.
Автор: Самохина Виктория