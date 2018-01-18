Анна Семенович опубликовала фото в купальнике с отдыха на Бали
Анна Семенович на страничке в Instagram опубликовала снимок в купальнике. Фотография была сделана на острове Бали. В комментарии к фото певица призывает поклонников отвечать на заданные вопросы, а также ставить отметки «Нравится».
«Домой, зачем? Кто-то знает?» – спрашивает звезда под снимком. К публикации Семенович прикрепила несколько хештегов, среди которых слова отдых, #Балисказочное, а также #счастьевнутринас.
Многие подписчики написали, что купальник очень идет исполнительнице. Однако нашлись и те, кто заподозрил, что перед тем, как отправить фото в Instagram, над ним поработали в графическом редакторе.
«Домой, зачем? Кто-то знает?» – спрашивает звезда под снимком. К публикации Семенович прикрепила несколько хештегов, среди которых слова отдых, #Балисказочное, а также #счастьевнутринас.
Многие подписчики написали, что купальник очень идет исполнительнице. Однако нашлись и те, кто заподозрил, что перед тем, как отправить фото в Instagram, над ним поработали в графическом редакторе.
Автор: Дрокина Татьяна