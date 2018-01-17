Пассажирский автобус врезался в столб в Москве, пострадал 1 человек
В Москве пассажирский автобус с 36 пассажирами врезался в столб. Сообщается, что в результате инцидента пострадал как минимум один человек. Сведениями делятся местные СМИ.
Инцидент был зафиксирован в среду, 17 ноября, в дневное время в Продольном проезде. По данным очевидцев, водитель потерял контроль над транспортным средством, поэтому допустил столкновение.
Личность пострадавшей уже установлена. Ею стала 20-летняя пассажирка автобуса. Сотрудники скорой помощи после осмотра доставили пассажирку в одну из столичных больниц. О ее состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
По факту случившегося инициирована проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
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Инцидент был зафиксирован в среду, 17 ноября, в дневное время в Продольном проезде. По данным очевидцев, водитель потерял контроль над транспортным средством, поэтому допустил столкновение.
Личность пострадавшей уже установлена. Ею стала 20-летняя пассажирка автобуса. Сотрудники скорой помощи после осмотра доставили пассажирку в одну из столичных больниц. О ее состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
По факту случившегося инициирована проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
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Автор: Валерия Орлова