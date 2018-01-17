Верховная рада Украины отказалась разрывать дипотношения с Россией
Верховная рада Украины большинством голосов отказалась разрывать действующие дипотношения с Россией. За соответствующие поправки в закон о реинтеграции Донбасса высказались только 72 народных избранника.
Профильный комитет изучил и отклонил законопроект, но его авторы потребовали рассмотреть инициативу на голосовании. Обсуждение закончилось полным фиаско, поскольку для принятия поправок не хватило 154 голоса.
Стоит отметить, что депутаты разработали более 600 поправок в закон о введение украинских военных на территорию Донбасса для восстановления суверинитета. Решения по большинству из них уже приняты.
Профильный комитет изучил и отклонил законопроект, но его авторы потребовали рассмотреть инициативу на голосовании. Обсуждение закончилось полным фиаско, поскольку для принятия поправок не хватило 154 голоса.
Стоит отметить, что депутаты разработали более 600 поправок в закон о введение украинских военных на территорию Донбасса для восстановления суверинитета. Решения по большинству из них уже приняты.
Автор: Джанабилова Татьяна П