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Центробанк планирует постепенно снижать ключевую ставку
Центробанк предполагает осуществлять дальнейшее понижение ключевой ставки, речь идет о выборе каждого отдельного шага, что зависит от имеющейся макроэкономической ситуации. Об этом заявила в массмедиа Ксения Юдаева, первый зампред главы ЦБ.

Центробанк планирует постепенно снижать ключевую ставку

Регулятор на протяжении 2017 года снижал ключевую ставку шесть раз. В итоге она составила 7,75% годовых. Процесс понижения важнейшего показателя будет продолжен, каждый конкретный шаг будет определяться каждой конкретной ситуацией на финансовом рынке страны, отметила Ксения Юдаева. Отвечая на вопросы представителей масмедиа, не желает ли ЦБ оперативнее снижать ставку для поддержки роста экономики, специалист ответила, что процесс понижения процентной ставки идёт достаточно быстро.

«Мы видим, что другие факторы также снижаются. Что касается роста, мы согласны с взглядами, что и там имеется определённое количество разовых факторов», - отметила первый замглавы Центрального Банка. По словам банкира, Росстат опубликовал не все данные. Когда появятся новые сведения, ситуация с ожидаемыми шагами в рамках снижения ключевой ставки прояснится.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:19
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