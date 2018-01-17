Из-за ДТП в Волгограде образовался дорожный затор
ДТП произошедшее в Советском районе города Волгограда привело к образованию дорожного затора. Об этом сообщали в соцсетях очевидцы.
Авария произошла 17 января в 13:30. Из-за возникшей пробки осложнено движение по направлению к Кировскому району Волгограда. На пересечении улицы Автомобилистов и Университетского проспекта движение автомобилей замерло.
Ранее сообщалось, что 15 января Волгоград замер в утренних пробках. Из-за ДТП движение было затруднено в северной части города, возле стадиона «Монолит» и площади Возрождения.
Также пользователи соцсетей заявляли что сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует далеко не все заторы. Например не было данных о пробках в Дзержинском районе города и заторе на бульваре 30-летия Победы.
Авария произошла 17 января в 13:30. Из-за возникшей пробки осложнено движение по направлению к Кировскому району Волгограда. На пересечении улицы Автомобилистов и Университетского проспекта движение автомобилей замерло.
Ранее сообщалось, что 15 января Волгоград замер в утренних пробках. Из-за ДТП движение было затруднено в северной части города, возле стадиона «Монолит» и площади Возрождения.
Также пользователи соцсетей заявляли что сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует далеко не все заторы. Например не было данных о пробках в Дзержинском районе города и заторе на бульваре 30-летия Победы.
Автор: Гундерин Сергей