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Из-за ДТП в Волгограде образовался дорожный затор
ДТП произошедшее в Советском районе города Волгограда привело к образованию дорожного затора. Об этом сообщали в соцсетях очевидцы.

Из-за ДТП в Волгограде образовался дорожный затор


Авария произошла 17 января в 13:30. Из-за возникшей пробки осложнено движение по направлению к Кировскому району Волгограда. На пересечении улицы Автомобилистов и Университетского проспекта движение автомобилей замерло.

Ранее сообщалось, что 15 января Волгоград замер в утренних пробках. Из-за ДТП движение было затруднено в северной части города, возле стадиона «Монолит» и площади Возрождения.

Также пользователи соцсетей заявляли что сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует далеко не все заторы. Например не было данных о пробках в Дзержинском районе города и заторе на бульваре 30-летия Победы.
Автор: Гундерин Сергей
Вчера, 18:17
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