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Странное поведение звезды позволило обнаружить прячущуюся черную дыру
С помощью приемника MUSE, находящегося на Очень Большом Телескопе Европейской Южной обсерватории в Чили, астрономам удалось обнаружить звезду с довольно странным поведением. Открытие было сделано в созвездии NGC 3201.

Странное поведение звезды позволило обнаружить прячущуюся черную дыру


Светило обращается вокруг невидимой черной дыры, масса которой составляет около четырёх солнечный. Ученые отмечают, что это первый случай обнаружения космического объекта в шаровом скоплении. Оно представляет собой огромные сферические рои, состоящие из десятков и даже сотен тысяч звезд. Светила расположены преимущество на периферии большинства галактик. На сегодняшний день в Млечном Пути насчитывается не более 150 соответствующих объектов.

Ученые из университета Георга-Августа выявили, что звезда NGC 3201 движется со скоростью, равной нескольким сотням тысяч километров в час с периодом 167 дней. Исследователей заинтересовало такое колебание светила, поэтому они намерены продолжить проводить наблюдения.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 02:01
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