Курс биткоина снизился ниже 10 тысяч долларов
Курс биткоина показал 17 января снижение до 9,962 тыс. долларов США. На это указывают данные электронной биржи Coindesk, понижение составило не менее 12,2%.
Сообщается, что курс виртуальной ведущей виртуальной криптовалюты отметился отрицательным ростом. Ранее, по информации специалистов биржевой торговли, курс биткоина снизился на 16% на протяжении суток. Эксперты предполагают длительное падение курса криптовалюты. Ранее миллиардер Уоррен Баффет предсказал «плохой конец» глобальному рынку криптовалют.
Сообщается, что курс виртуальной ведущей виртуальной криптовалюты отметился отрицательным ростом. Ранее, по информации специалистов биржевой торговли, курс биткоина снизился на 16% на протяжении суток. Эксперты предполагают длительное падение курса криптовалюты. Ранее миллиардер Уоррен Баффет предсказал «плохой конец» глобальному рынку криптовалют.
Автор: Семен Зайцев