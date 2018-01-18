Дмитрий Маликов похвастался перед фанатами знанием сленговых выражений
Дмитрий Маликов похвастался перед фанатами знанием молодежных сленговых выражений. Соответствующий ролик певец разместил в микоблоге Instagram.
На видео Маликов рассказывает, что сомневался, знает ли язык нынешней молодежи. После общения с дочерью к нему вернулась уверенность, поскольку оказалось он осведомлен о значениях всех популярных фраз.
«Зря сомневался, я не так сильно отстал от жизни, как думал…Поделитесь, какие сленговые выражения знаете вы. Пишите вместе с обозначениями, очень интересно», - написал артист.
Пользователи отметили, что ролик получился забавным, но не все слова были понятны. К примеру, выражение рофтить вызвало у многих ступор.
Ранее бесстрашный Маликов покормил тигра.
На видео Маликов рассказывает, что сомневался, знает ли язык нынешней молодежи. После общения с дочерью к нему вернулась уверенность, поскольку оказалось он осведомлен о значениях всех популярных фраз.
«Зря сомневался, я не так сильно отстал от жизни, как думал…Поделитесь, какие сленговые выражения знаете вы. Пишите вместе с обозначениями, очень интересно», - написал артист.
Пользователи отметили, что ролик получился забавным, но не все слова были понятны. К примеру, выражение рофтить вызвало у многих ступор.
Ранее бесстрашный Маликов покормил тигра.
Автор: Джанабилова Татьяна П