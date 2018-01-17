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Эксперты объявили об изменении цен на 22 иномарки за последний месяц
Эксперты из «АВТОСТАТ» объявили об изменении цен на 22 марки легковых автомобилей за последний месяц. По данным мониторинга, данный факт охватил всех автопроизводителей, торгующих машинами на территории России.

Эксперты объявили об изменении цен на 22 иномарки за последний месяц


Компании подняли цены на целый ряд моделей, представленных в автосалонах. В среднем, отечественный производитель автомобилей АВТОВАЗ поднял ценники в 2,5 раза для всего «семейства» LADA. Эксперты отмечают, что такой же рост обнаружен и у немецкого производителя BMW. Не обошло стороной подорожание и машины класса «люкс» - японский Lexus. Марки лакшери автомобилей RX350 увеличились в цене на 1%, а RX450h почти на 4%. Китайский бренд Lifan в среднем подорожал на 4-5%. Кроме этого изготовители предпочли сократить количество комплектаций у модели Х50 до 3. Немецкая фирма Volkswagen изменили стоимость пикапа Amarok, в частности для сборок Canyon и Comfortline, которые стали дороже на 0,1%.

Согласно проведенному мониторингу, на российском авторынке также наблюдается снижение цен на некоторые бренды. К примеру, китайский кроссовер Gelly Emgrand Х7 можно приобрести на 2,9% дешевле, однако стоимость комплектации с двигателем 2,4л осталась неизменной. Также падением цены может похвастаться Volkswagen Amarok в комплектации Trendline, которая упала в стоимости на 4,2%.
Автор: Самохина Виктория
Вчера, 19:25
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