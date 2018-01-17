В США может появиться 51-й штат
В среду, 17 января, появилась информация о том, что в США может быть создан 51-й по счету штат. Ряд политических активистов назвали Калифорнию неуправляемой, поэтому они намерены предпринять попытку по формированию совершенно иного территориального образования, которое получит название Новая Калифорния.
Так называемые основатели нового штата зачитали на собрании собственную Декларацию о независимости от Калифорнии. Руководство данной территориальной единицы они обвинили в проведении неудачной экономической политике, которая сделала данный регион неуправляемым.
Предполагается, что в Новую Калифорнию войдут сельские территории и тихоокеанское побережье.
Так называемые основатели нового штата зачитали на собрании собственную Декларацию о независимости от Калифорнии. Руководство данной территориальной единицы они обвинили в проведении неудачной экономической политике, которая сделала данный регион неуправляемым.
Предполагается, что в Новую Калифорнию войдут сельские территории и тихоокеанское побережье.
Автор: Валерия Орлова