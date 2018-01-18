Сати Казанова шокировала поклонников снимком в голом виде с цветами
Известная российская певица Сати Казанова в своем Instagram опубликовала достаточно провокационный и откровенный снимок. Фотография вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников звезды.
На фото Сати Казанова предстала практически оголенной, прикрыв грудь цветами роз. Отметим, что фотографию сделал известный итальянский фотограф Стефано Тиоццо, являющийся мужем певицы.
Большинство поклонников звезды восторженно отреагировали на снимок, отмечая. Что фото получилось чувственным, а сама Казанова очень органично влилась в созданный портретный образ. Другая часть высказала мнение, что замужней девушке не стоит принимать участие в столь откровенных фотосессиях, напомнив Сати, что она является мусульманкой.
Сама же артистка осталась довольна кадрами, которые позже будут использованы для проекта сценариста и режиссера Дианы Авхадиевой.
На фото Сати Казанова предстала практически оголенной, прикрыв грудь цветами роз. Отметим, что фотографию сделал известный итальянский фотограф Стефано Тиоццо, являющийся мужем певицы.
Большинство поклонников звезды восторженно отреагировали на снимок, отмечая. Что фото получилось чувственным, а сама Казанова очень органично влилась в созданный портретный образ. Другая часть высказала мнение, что замужней девушке не стоит принимать участие в столь откровенных фотосессиях, напомнив Сати, что она является мусульманкой.
Сама же артистка осталась довольна кадрами, которые позже будут использованы для проекта сценариста и режиссера Дианы Авхадиевой.
Автор: Гундерин Сергей