Никита Пресняков показал снимок с женой с отдыха на Бали
Молодой певец Никита Пресняков на своей страничке в Instagram опубликовал снимок с отдыха. Так, сейчас артист с женой проводит время на Бали. В комментарии к публикации исполнитель написал, что людям необходима только любовь.
«All we need is love! Papada tadam!» – написал музыкант на английском под фотографией. Переводится такая фраза никак иначе как «все, что нужно – это любовь».
Подписчикам понравился этот пост, доказательством чему стало 600 отметок «Нравится», появившиеся через 5 минут после публикации. На снимке Пресняков-младший запечатлен с женой на фоне красивого пейзажа.
«All we need is love! Papada tadam!» – написал музыкант на английском под фотографией. Переводится такая фраза никак иначе как «все, что нужно – это любовь».
Подписчикам понравился этот пост, доказательством чему стало 600 отметок «Нравится», появившиеся через 5 минут после публикации. На снимке Пресняков-младший запечатлен с женой на фоне красивого пейзажа.
Автор: Дрокина Татьяна