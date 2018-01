Никита Пресняков показал снимок с женой с отдыха на Бали

«All we need is love! Papada tadam!» – написал музыкант на английском под фотографией. Переводится такая фраза никак иначе как «все, что нужно – это любовь».Подписчикам понравился этот пост, доказательством чему стало 600 отметок «Нравится», появившиеся через 5 минут после публикации. На снимке Пресняков-младший запечатлен с женой на фоне красивого пейзажа.