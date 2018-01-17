Новый Lamborghini Urus поступит в продажу в сентябре
Новую версию Lamborghini Urus успешно представили в рамках автосалона в Детройте. Появилась информация о том, что автомобиль поступит в продажу в сентябре нынешнего года.
В рамках автошоу у посетителей была возможность взглянуть на новинку, облаченную в металл. Это первый год, когда итальянский производитель за последнее время решил принять участие в Дэтройтстком автосалоне. Возможно, этим компания показала важность представленной Lamborghini Urus.
США являются крупнейшим рынком для итальянского производителя. Ожидается, что треть моделей будут собираться на отремонтированном заводе Sant 'Agata Bolognese.
Что касается стоимости Lamborghini Urus, то она стартует с отметки 200 тысяч долларов. На рынке у модели будут несколько конкурентов - Bentley Bentayga, Porsche Cayenne Turbo, Land Rover Range Rover. Как сообщили представители компании, автомобиль сможет развивать скорость, равную 189 миль в час.
В рамках автошоу у посетителей была возможность взглянуть на новинку, облаченную в металл. Это первый год, когда итальянский производитель за последнее время решил принять участие в Дэтройтстком автосалоне. Возможно, этим компания показала важность представленной Lamborghini Urus.
США являются крупнейшим рынком для итальянского производителя. Ожидается, что треть моделей будут собираться на отремонтированном заводе Sant 'Agata Bolognese.
Что касается стоимости Lamborghini Urus, то она стартует с отметки 200 тысяч долларов. На рынке у модели будут несколько конкурентов - Bentley Bentayga, Porsche Cayenne Turbo, Land Rover Range Rover. Как сообщили представители компании, автомобиль сможет развивать скорость, равную 189 миль в час.
Автор: Валерия Орлова