Мария Кожевникова показала шестимесячного сына и мужа
Мария Кожевникова показала фанатам младшего сына, которому сегодня исполнилось шесть месяцев. Соответствующий пост экс-звезда "Универа" разместила в микроблоге Instagram.
На одном фото запечатлен муж Кожевниковой, гуляющий с крохой, облаченной в синий комбинезон. Папа держит наследника под руки и смотрит ему прямо в глаза. На втором кадре красуется шоколадный торт в виде кошачьей лапы и надпись "6 месяцев". В комментарии к посту актриса рассказала, что когда ребенок рожден и растет в любви, время бежит неумолимо.
Пользователи присоединились к поздравлениям. Многие рассказывали о своих малышах и приятных хлопотах, пытаясь между делом выяснить, как Кожевникова назвала ребенка.
Ранее Кожевникова рассказала о своей беременности.
На одном фото запечатлен муж Кожевниковой, гуляющий с крохой, облаченной в синий комбинезон. Папа держит наследника под руки и смотрит ему прямо в глаза. На втором кадре красуется шоколадный торт в виде кошачьей лапы и надпись "6 месяцев". В комментарии к посту актриса рассказала, что когда ребенок рожден и растет в любви, время бежит неумолимо.
Пользователи присоединились к поздравлениям. Многие рассказывали о своих малышах и приятных хлопотах, пытаясь между делом выяснить, как Кожевникова назвала ребенка.
Ранее Кожевникова рассказала о своей беременности.
Автор: Джанабилова Татьяна П