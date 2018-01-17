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Адвокаты Дональда Трампа дали порноактрисе 130 тысяч долларов США за ее молчание об их романе
Порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала американским СМИ о своем романе с Дональдом Трампом. Дива заявила, что перед выборами адвокаты кандидата в президенты США заплатили ей 130 тысяч долларов за молчание об их отношениях.

Адвокаты Дональда Трампа дали порноактрисе 130 тысяч долларов США за ее молчание об их романе


Порнозвезда Сторми Дэниэлс поделилась подробностями своего романа с президентом США Дональдом Трампом. По словам актрисы, она познакомилась с миллионером в 2006 году, когда будущий глава государства уже был женат на Меланье. Их первая встреча произошла в штате Невада.

Сторми заявила, что перед выборами в президенты США эта информация была нежелательной. Для того, чтобы никто не узнал об их романтических отношениях, адвокаты Дональда Трампа заплатили девушке около 130 тысяч долларов. Этой суммы должно было хватить для того, чтобы порноактриса хранила молчание.
Автор: Самохина Виктория
Вчера, 19:35
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