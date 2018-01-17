Жительница Кубани ломом забила мужа, пропившего бытовую технику
На Кубани местная жительница насмерть забила мужа металлическим ломом, узнав, что он продал большую часть бытовой техники, а деньги потратил на приобретение алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.
Установлено, что 62-летний муж и 55-летняя жена проживали в станице Крупская. По версии следствия, 11 января нынешнего года, когда женщина вернулась домой, она узнала, что ее супруг продал бытовую технику и другое совместное имущество. На почве этого между ними возник конфликт, в ходе которого местная жительница схватила металлический лом и ударила мужа по голове три раза.
На следующий день женщина обнаружила супруга без признаков жизни, о чем самостоятельно сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Результаты судмедэкспертизы показали, что смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы.
На данный момент жительница Кубани задержана. В отношении нее заведено уголовное делопроизводство, расследование которого продолжается.
Установлено, что 62-летний муж и 55-летняя жена проживали в станице Крупская. По версии следствия, 11 января нынешнего года, когда женщина вернулась домой, она узнала, что ее супруг продал бытовую технику и другое совместное имущество. На почве этого между ними возник конфликт, в ходе которого местная жительница схватила металлический лом и ударила мужа по голове три раза.
На следующий день женщина обнаружила супруга без признаков жизни, о чем самостоятельно сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Результаты судмедэкспертизы показали, что смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы.
На данный момент жительница Кубани задержана. В отношении нее заведено уголовное делопроизводство, расследование которого продолжается.
Автор: Валерия Орлова