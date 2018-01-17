Омские правоохранители просят помочь опознать находящегося без сознания мужчину
Омские правоохранители ищут родных мужчины, который три дня назад упал посреди улицы и ударился головой. В Сеть выложили фотографию неизвестного из больницы.
В группе местной полиции в «Вконтакте» был опубликован пост об этом мужчине. Сообщается, что он попал в больницу без сознания в понедельник, 15 января. Медиков вызвал дворник, который увидел, как у дома №26 по проспекту Менделеева упал мужчина и ударился головой.
В пресс-службе УМВД рассказали, что у пострадавшего документов с собой не было. Очевидцы случившегося опознать мужчину не смогли. Сейчас он пребывает в областной больнице, до сих пор не приходя в сознание.
Также в посте значатся приметы пострадавшего: 35-40 лет, плотного телосложения и роста порядка 170 см. Мужчина был одет в черную курточку, синие джинсы и шапку. Всех, кто опознает неизвестного, просят обращаться в полицию.
В группе местной полиции в «Вконтакте» был опубликован пост об этом мужчине. Сообщается, что он попал в больницу без сознания в понедельник, 15 января. Медиков вызвал дворник, который увидел, как у дома №26 по проспекту Менделеева упал мужчина и ударился головой.
В пресс-службе УМВД рассказали, что у пострадавшего документов с собой не было. Очевидцы случившегося опознать мужчину не смогли. Сейчас он пребывает в областной больнице, до сих пор не приходя в сознание.
Также в посте значатся приметы пострадавшего: 35-40 лет, плотного телосложения и роста порядка 170 см. Мужчина был одет в черную курточку, синие джинсы и шапку. Всех, кто опознает неизвестного, просят обращаться в полицию.
Автор: Дрокина Татьяна