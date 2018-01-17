Еврокомиссия заявила, что отслеживает ситуацию с биткоином
Члены Еврокомиссии отслеживают развитие ситуации в сфере криптовалют, об этом было заявлено в ходе брифинга Ванессы Мок, представителем ЕК. По мнению специалиста, данное обстоятельство вызвано очевидными причинами, происходящих на неделе.
Госпожа Мок отметила, что члены Еврокомиссии внимательно следят за развитием событий в сфере виртуальных валют. Речь идёт о ведущий валюте – биткоине и других. Было отмечено, что события, происходящие на протяжении нескольких дней, привлекли повышенное внимание в Брюсселе. По словам Ванессы Мок, в данной сфере имеются значительные риски для инвесторов и потребителей, имеющие отношения к волатильности цены криптовалюты.
Представитель ЕК заметила, что виртуальные валюты не являются настоящими валютами. «Это означает, что биткоин не гарантирован никакой страной или эмитентом, его стоимость определяется спросом и предложением», - подчеркнула Мок. Курс биткоина упал 17 января на бирже Coindesk ниже 10 тысяч долларов.
Госпожа Мок отметила, что члены Еврокомиссии внимательно следят за развитием событий в сфере виртуальных валют. Речь идёт о ведущий валюте – биткоине и других. Было отмечено, что события, происходящие на протяжении нескольких дней, привлекли повышенное внимание в Брюсселе. По словам Ванессы Мок, в данной сфере имеются значительные риски для инвесторов и потребителей, имеющие отношения к волатильности цены криптовалюты.
Представитель ЕК заметила, что виртуальные валюты не являются настоящими валютами. «Это означает, что биткоин не гарантирован никакой страной или эмитентом, его стоимость определяется спросом и предложением», - подчеркнула Мок. Курс биткоина упал 17 января на бирже Coindesk ниже 10 тысяч долларов.
Автор: Семен Зайцев