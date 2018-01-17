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exclusive / Кино / dzen

Вдова Дмитрия Марьянова рассказала, что после смерти мужа хотела "лечь и умереть"
Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, впервые рассказала о своей утрате. Девушка рассказала, как боролась с горем и как вернулась к жизни при помощи работы.

Вдова Дмитрия Марьянова рассказала, что после смерти мужа хотела "лечь и умереть"


Три месяца назад вследствие тромбоза этот мир покинул актер Дмитрий Марьянов. В отличие от других родных и близких артиста вдова не хотела общаться со СМИ и делиться горечью утраты. Рядом с женщиной была лишь их совместная дочка Анфиса. На днях стало известно, что Ксения решилась на откровенный разговор.

Хотя Бик сама профессиональный психолог, это не облегчило ей восприятие личной трагедии. Она призналась, что пережила настоящее горе, все это сопровождалось депрессивным состоянием, жалостью со стороны окружающих, которая только усугубляла её душевное состояние.

Ксения признала, что хотела просто «лечь и умереть», но собрав свою волю в кулак ради дочери, женщина устроилась на работу. Причем она подчеркнула, что сделала это без охоты, но самостоятельно, без знакомств. Теперь вдова полностью поглощена работой.

Теперь Ксения Бик психолог в московском агентстве, а также задействована в благотворительном деле «Разреши себе», который помогает женщинам изменить свою жизнь.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 19:45
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