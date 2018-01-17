Ученый назвал вулкан Этна необычным горячим источником
Ученые из сицилийского Университета Катания назвал вулкан Этна огромным горячим источником. Материалы исследования появились в издании Earth-Science Reviews.
Этна – самый высокий вулкан в Европе, расположенный на севере Сицилии. Он извергает тонны лавы, пар, двуокись углерода, двуокись серы, вызвавшие подозрения у ученого Кармело Ферлито. Большинство теорий говорят, что пар, углекислый газ, диоксид серы и другие газы, попавшие в магму, высвобождаются в воздух после извлечения вулкана. Объяснить, как большая часть газа попадает в атмосферу при незначительной активности Этны, никто не может. Вулканолог уверен, что вещества поднимаются из подземных карманов.
Обычно вулканы эксплицируют свою активность, извергая магму, в которой летучие вещества (в основном Н2О) растворяются в умеренных количествах. На горе Этна максимальная доля Н2О, обнаружена в включениях расплава оливина 3,5%. Если сравнить потоки газа с объемом изверженной лавы, получаются удивительные результаты: соотношение молей H2O / моль базальта составляет 1,41, что означает - гора Этна извергает в 10 раз больше H2O, соответственно может черпать воду из подземных источников.
Такой взгляд на вулканическую систему подрывает общую парадигму, в которой испускаемый газ связан с эквивалентным количеством дегазационной магмы.
Ранее над Этной заметили светящийся столб.
Этна – самый высокий вулкан в Европе, расположенный на севере Сицилии. Он извергает тонны лавы, пар, двуокись углерода, двуокись серы, вызвавшие подозрения у ученого Кармело Ферлито. Большинство теорий говорят, что пар, углекислый газ, диоксид серы и другие газы, попавшие в магму, высвобождаются в воздух после извлечения вулкана. Объяснить, как большая часть газа попадает в атмосферу при незначительной активности Этны, никто не может. Вулканолог уверен, что вещества поднимаются из подземных карманов.
Обычно вулканы эксплицируют свою активность, извергая магму, в которой летучие вещества (в основном Н2О) растворяются в умеренных количествах. На горе Этна максимальная доля Н2О, обнаружена в включениях расплава оливина 3,5%. Если сравнить потоки газа с объемом изверженной лавы, получаются удивительные результаты: соотношение молей H2O / моль базальта составляет 1,41, что означает - гора Этна извергает в 10 раз больше H2O, соответственно может черпать воду из подземных источников.
Такой взгляд на вулканическую систему подрывает общую парадигму, в которой испускаемый газ связан с эквивалентным количеством дегазационной магмы.
Ранее над Этной заметили светящийся столб.
Автор: Джанабилова Татьяна П