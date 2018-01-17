Голый извращенец заставил жительницу Австралии вскарабкаться на утес
Жительнице Австралии пришлось забраться на утес, чтобы избежать встречи с голым извращенцем. Об этом инциденте сообщило издание Herald Sun.
История произошла в населенном пункте Петерсборо, штат Виктория. Женщина, которая загорала на пляже, заметила, как к ней направляется абсолютно голый мужчина с татуировкой подковы на руке. По словам австралийки, он совершил непристойное действие, а затем резко поднял руки вверх.
Женщина не стала ждать, пока эксгибиционист подойдет к ней вплотную, поэтому побежала в сторону утеса, который находился поблизости. Опасаясь голого мужчины, она быстро взобралась на высоту девяти метров. Сверху австралийка наблюдала, как извращенец ходил по пляжу туда-сюда.
О случившемся женщина сообщила в полицию. Правоохранители начали искать эксгибициониста.
История произошла в населенном пункте Петерсборо, штат Виктория. Женщина, которая загорала на пляже, заметила, как к ней направляется абсолютно голый мужчина с татуировкой подковы на руке. По словам австралийки, он совершил непристойное действие, а затем резко поднял руки вверх.
Женщина не стала ждать, пока эксгибиционист подойдет к ней вплотную, поэтому побежала в сторону утеса, который находился поблизости. Опасаясь голого мужчины, она быстро взобралась на высоту девяти метров. Сверху австралийка наблюдала, как извращенец ходил по пляжу туда-сюда.
О случившемся женщина сообщила в полицию. Правоохранители начали искать эксгибициониста.
Автор: Валерия Орлова