СКР Оренбурга назвал приметы подозреваемых в расправе над бизнесменом и ребенком
СКР Оренбурга назвал приметы двух подозреваемых в зверской расправе над бизнесменом и его малолетним ребенком. Сведения об инциденте, произошедшем 17 января на Луговой улице, появились в СМИ.
Следователи рассказали, что подозреваемые в убийстве граждане уехали с места преступления на автомобиле марки Lada Priora. Похожее под описание транспортное средство объявлено в розыск, ориентировки разосланы.
Мужчина плотного телосложения одет в темную куртку с бросающейся в глаза желтой эмблемой, размещенной на рукаве. Второй гражданин ростом около 200 см прятал лицо под капюшоном от черной куртки.
Следователи рассказали, что подозреваемые в убийстве граждане уехали с места преступления на автомобиле марки Lada Priora. Похожее под описание транспортное средство объявлено в розыск, ориентировки разосланы.
Мужчина плотного телосложения одет в темную куртку с бросающейся в глаза желтой эмблемой, размещенной на рукаве. Второй гражданин ростом около 200 см прятал лицо под капюшоном от черной куртки.
Автор: Джанабилова Татьяна П