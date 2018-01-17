Ученые: В Древнем Египте матери были важнее отцов
В ходе проведения исследования ученые выяснили, что в древнем Египте матери считались важнее отцов. На это утверждение научных сотрудников из Университета Манчестера подтолкнула история о двух мужчинах, которые наполовину были братьями.
Подозрения о неполном родстве у специалистов возникал и раньше. В 2014 году исследователи проводили анализ митохондриальной ДНК, результаты которого заставляли предположить, что матери у мужчин были разные. Позже использованную авторами методику признали несовершенной, чтобы делать какие-либо официальные выводы.
В ходе проведения новой научной работы ученые сравнили фрагменты митохондриальной ДНК двух мумий и обычного ДНК. Первая обычно передается по материнской линии, и она оказалась одинаковой. Что касается Y-хромосомы, то показатели не совпали.
Как полагают историки, открытие генетиков из Великобритании может говорить о доминирующей роли женщин в египетском обществе. Недостаток информации об отцах братьев объясняется их низким социальным статусом.
Подозрения о неполном родстве у специалистов возникал и раньше. В 2014 году исследователи проводили анализ митохондриальной ДНК, результаты которого заставляли предположить, что матери у мужчин были разные. Позже использованную авторами методику признали несовершенной, чтобы делать какие-либо официальные выводы.
В ходе проведения новой научной работы ученые сравнили фрагменты митохондриальной ДНК двух мумий и обычного ДНК. Первая обычно передается по материнской линии, и она оказалась одинаковой. Что касается Y-хромосомы, то показатели не совпали.
Как полагают историки, открытие генетиков из Великобритании может говорить о доминирующей роли женщин в египетском обществе. Недостаток информации об отцах братьев объясняется их низким социальным статусом.
Автор: Валерия Орлова