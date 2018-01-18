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Итальянские геологи обнаружили руины древнего города Селинунт
Итальянскими геологами из университета Камерино на Сицилии были обнаружены руины древнего города Селинунт. Открытие было сделано при помощи термокамеры беспилотного аппарата.

Итальянские геологи обнаружили руины древнего города Селинунт


Сверхчувствительная термокамера зафиксировала аномальные термальные колебания, наблюдавшиеся от порта до Храма М, которые указали ученым путь к подземным постройкам. По сообщению информагенства Corriere del Mezzogiorno, находка, возрастом около 2700 лет, поможет специалистам воссоздать античную береговую линию. Это, в свою очередь, даст возможность обнаружить четкие следы деятельности людей. Так, исследования местности уже привели археологов к находке самого архаичного изображения древнегреческой богини Гекаты и помогли составить характеристику подземной почвы возле храма Деметры.

Отметим, что Селинунт - античный итальянский город, основанный греками в 628 году до н.э. Сейчас на этом месте находится деревня Маринелла.
Автор: Гундерин Сергей
Сегодня, 06:02
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