Синоптики обещают -45 градусов в Алтайском крае
Российские синоптики обещают аномальные морозы в Алтайском крае. Так, температура может опуститься до -45 градусов. Волна такого холода должна накрыть регион, по оценкам специалистов, в воскресенье, 21 января.
При этом продержится такая погода минимум три дня. В этот период в среднем температура будет на уровне -35-40 градусов, опускаясь местами до 45 ниже нуля.
Из-за такого прогноза в крае было объявлено штормовое предупреждение. Также власти посоветовали водителям воздержаться от дальних поездок. Для того, чтобы избежать обморожения, медики советуют надевать много одежды. Кроме того, если есть возможность не выходить из дому в эти дни, лучше этого не делать, говорят специалисты.
При этом продержится такая погода минимум три дня. В этот период в среднем температура будет на уровне -35-40 градусов, опускаясь местами до 45 ниже нуля.
Из-за такого прогноза в крае было объявлено штормовое предупреждение. Также власти посоветовали водителям воздержаться от дальних поездок. Для того, чтобы избежать обморожения, медики советуют надевать много одежды. Кроме того, если есть возможность не выходить из дому в эти дни, лучше этого не делать, говорят специалисты.
Автор: Дрокина Татьяна