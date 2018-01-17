Диана Шурыгина привела на детектор лжи своего второго «насильника»
Диана Шурыгина привела на детектор лжи второго предполагаемого «насильника». Александр Рухлин служил в армии пока Сергей Семенов отбывал наказание в колонии. Разобраться в старом инциденте пытались эксперты шоу «На самом деле».
Уроженка Ульяновска в очередной раз рассказала историю страшного вечера, когда ей воспользовался Сергей Семенов. После него в комнату зашел Рухлин. Заметив пьяную девушку, он тоже надругался над ней.
В эфире «Первого канала» Шурыгина и Рухлин, подключенные к детектору лжи, отвечали на каверзные вопросы, но, когда дело касалось секса между ними, уклонялись от ответов. Ведущему так и не удалось узнать, была ли между молодыми людьми интимная близость.
Ранее Шурыгина обиделась на Махалова, пригласившего на шоу Семенова.
Уроженка Ульяновска в очередной раз рассказала историю страшного вечера, когда ей воспользовался Сергей Семенов. После него в комнату зашел Рухлин. Заметив пьяную девушку, он тоже надругался над ней.
В эфире «Первого канала» Шурыгина и Рухлин, подключенные к детектору лжи, отвечали на каверзные вопросы, но, когда дело касалось секса между ними, уклонялись от ответов. Ведущему так и не удалось узнать, была ли между молодыми людьми интимная близость.
Ранее Шурыгина обиделась на Махалова, пригласившего на шоу Семенова.
Автор: Джанабилова Татьяна П