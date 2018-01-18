В США нашли редчайший довоенный BMW 328, построенный для гонок «Ле-Манн»
В США обнаружили крайне редкий экземпляр спортивного автомобиля BMW 328, машина около 50 лет простояла в сарае в одном из городков штата Айова, кузов авто полностью проржавел. История купе опубликована в Сети изданиям Autoweek.
Машина представляет собой суперкар, построенный перед Второй Мировой войной, она принимала участие в престижных гонках «Ле-Ман». Группа автолюбителей из Айовы купила ретрокар Veritas. Вскоре выяснилось, что он построен на гоночном шасси BMW 328, оцениваемого в несколько миллионов евро. На данную платформу устанавливались алюминиевые кузова. Машину удалось распознать по номеру шасси - 5031. Было установлено. что перед началом войны завод BMW использовал данный автомобиль для гонок в «Ле-Ман», причём в 2,0-литровом классе. Машина принимала участие также в гонках в Нюрбургринге и Милле Милья. Данный экземпляр был собран в 1937 году для участия в 24 часовом марафоне.
После войны машину привезли в США под видом Veritas, в 60-е годы автомобиль попал в штат Айова. Фермер, купивший ретрокар 1937 года выпуска, хотел восстановить его, но не сделал этого. Реставрацией машины занимаются новые владельцы.
Машина представляет собой суперкар, построенный перед Второй Мировой войной, она принимала участие в престижных гонках «Ле-Ман». Группа автолюбителей из Айовы купила ретрокар Veritas. Вскоре выяснилось, что он построен на гоночном шасси BMW 328, оцениваемого в несколько миллионов евро. На данную платформу устанавливались алюминиевые кузова. Машину удалось распознать по номеру шасси - 5031. Было установлено. что перед началом войны завод BMW использовал данный автомобиль для гонок в «Ле-Ман», причём в 2,0-литровом классе. Машина принимала участие также в гонках в Нюрбургринге и Милле Милья. Данный экземпляр был собран в 1937 году для участия в 24 часовом марафоне.
После войны машину привезли в США под видом Veritas, в 60-е годы автомобиль попал в штат Айова. Фермер, купивший ретрокар 1937 года выпуска, хотел восстановить его, но не сделал этого. Реставрацией машины занимаются новые владельцы.
Автор: Семен Зайцев