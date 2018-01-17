В Нижнекамске за нарушителями на дорогах будет следить аэростат
17 января местные жители Нижнекамского района стали свидетелями странного летающего объекта в небе. В полиции успокоили, что это они запустили специальный аэростат для выявлении нарушителей на дорогах.
Сегодня, 17 января, в районе Нижнекамска многие стали свидетелями объекта, который парил в небе. Некоторые свидетели делали предположение, что это может быть летательный аппарат пришельцев.
Но всех успокоил комментарий от пресс-службы УМВД по Нижнекамскому району. Полицейские объяснили, что данный объект – это аэростат, который является их помощником. Аппарат беспилотный и управляется с земли. Он запущен в небо для отслеживания тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения. Первый запуск происходил над селом Борок, а так же инновацию видели пролетающей в небе над Ильинкой.
Теперь беспилотник будет регулярно следить за дисциплиной на дорогах Нижнекамска и помогать инспекторам выявлять злостных нарушителей.
Сегодня, 17 января, в районе Нижнекамска многие стали свидетелями объекта, который парил в небе. Некоторые свидетели делали предположение, что это может быть летательный аппарат пришельцев.
Но всех успокоил комментарий от пресс-службы УМВД по Нижнекамскому району. Полицейские объяснили, что данный объект – это аэростат, который является их помощником. Аппарат беспилотный и управляется с земли. Он запущен в небо для отслеживания тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения. Первый запуск происходил над селом Борок, а так же инновацию видели пролетающей в небе над Ильинкой.
Теперь беспилотник будет регулярно следить за дисциплиной на дорогах Нижнекамска и помогать инспекторам выявлять злостных нарушителей.
Автор: Страхова Дарья