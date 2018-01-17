Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя Су
Под Ростовом сегодня на автомобильную трассу А-260 успешно приземлились три боевых, тяжеловесных истребителя Су: 27-й, 30-й и 34-й модели. О запланированных военных учениях сообщил «Первый канал».
По сюжету учений, после боя с предполагаемым противником летчики должны были совершить посадку на выведенную из строя ВПП. Операция признана уникальной, поскольку такие тяжелые самолеты раньше на автомобильную дорогу не садились. Несмотря на ширину полосы, которая в 4 раза уже стандартной, пилоты с легкостью справились с поставленной задачей.
Военные проводят учения на Кубани и в Ростовской области. Кроме самолетов Су, в них участвуют болевые вертолеты: «Аллигатор», «Терминатор» и «Ночной охотник».
По сюжету учений, после боя с предполагаемым противником летчики должны были совершить посадку на выведенную из строя ВПП. Операция признана уникальной, поскольку такие тяжелые самолеты раньше на автомобильную дорогу не садились. Несмотря на ширину полосы, которая в 4 раза уже стандартной, пилоты с легкостью справились с поставленной задачей.
Военные проводят учения на Кубани и в Ростовской области. Кроме самолетов Су, в них участвуют болевые вертолеты: «Аллигатор», «Терминатор» и «Ночной охотник».
Автор: Джанабилова Татьяна П