Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018
exclusive / Происшествия

Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя Су
Под Ростовом сегодня на автомобильную трассу А-260 успешно приземлились три боевых, тяжеловесных истребителя Су: 27-й, 30-й и 34-й модели. О запланированных военных учениях сообщил «Первый канал».

Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя Су


По сюжету учений, после боя с предполагаемым противником летчики должны были совершить посадку на выведенную из строя ВПП. Операция признана уникальной, поскольку такие тяжелые самолеты раньше на автомобильную дорогу не садились. Несмотря на ширину полосы, которая в 4 раза уже стандартной, пилоты с легкостью справились с поставленной задачей.

Военные проводят учения на Кубани и в Ростовской области. Кроме самолетов Су, в них участвуют болевые вертолеты: «Аллигатор», «Терминатор» и «Ночной охотник».
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 17:52
Читайте также
Загрузка...
Госдума РФ утвердила право банков блокировать
Выездной сервис «Эльдорадо» празднует свой юбилей
Минфин будет сдерживать резкое укрепление рубля
Росстат: Недельная инфляция в РФ составила 0,1%
В ЦБ сообщили о росте чистого оттока капитала из
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приняли
Центробанк планирует постепенно снижать ключевую
Синоптики обещают -45 градусов в Алтайском крае
Еврокомиссия заявила, что отслеживает ситуацию с
В США может появиться 51-й штат
Верховная рада Украины отказалась разрывать
МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим
Добавление комментария
Последние новости
18.01, 05:00 Обнаженная Алена Водонаева установила рекорд
18.01, 04:31 Светлана Немоляева назвала себя «чучелом», переставая
18.01, 04:00 В США нашли редчайший довоенный BMW 328, построенный для
18.01, 03:31 Никита Пресняков показал снимок с женой с отдыха на Бали
18.01, 03:01 Сати Казанова шокировала поклонников снимком в голом
18.01, 02:32 Дмитрий Маликов похвастался перед фанатами знанием
18.01, 02:01 Странное поведение звезды позволило обнаружить
18.01, 01:28 Анна Семенович опубликовала фото в купальнике с отдыха
18.01, 01:01 Разработчики Theme Hospital создают новую игру Two Point
18.01, 00:40 Фрейндлих боится провала новых работ, несмотря на
18.01, 00:19 В Карпатах женщина сфотографировала призрака в лучах
17.01, 23:58 Автостат: Продажи Lada в ЕС в 2017 году возросли на 30%
17.01, 23:39 Ученые объяснили принцип формирования океанских
17.01, 23:19 Разработчики WhatsApp внедрили функцию защиты от спама
17.01, 23:00 GM обновила самый популярный в Китае минивэн Wuling
17.01, 22:42 По мнению Яны Рудковской чиновники в России живут
17.01, 22:20 Продажи автомобилей в ЕС в 2017 году достигли максимума
17.01, 22:10 СМИ: Песок на пляжах Земли появился из недр черных дыр
17.01, 22:02 Внедорожник Toyota Fj Cruiser получит новую
17.01, 22:01 Глава Citroen подтвердила выпуск флагманского седана
Новости партнеров