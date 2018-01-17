Разработчики Samsung учли недостаток iPhone X
Разработчиками компании Samsung было учтено недовольство пользователей широким вырезом на экране iPhone X. Samsung Electronics уже подали заявку на патент на новый безрамочный смартфон устраняющий недостаток модели от Apple.
Новый гаджет будет оборудован «монобровью», где разместятся фронтальная камера, система распознования лица пользователя Face ID и модуль True Depth, а кнопка Home будет расположена под экраном. Таким образом в Samsung, изучив критические замечания пользователей по iPhone X, намереваются обойти конкурентов на рынке цифровой и мобильной техники за счет более оптимального и стильного дизайна.
Новый гаджет будет оборудован «монобровью», где разместятся фронтальная камера, система распознования лица пользователя Face ID и модуль True Depth, а кнопка Home будет расположена под экраном. Таким образом в Samsung, изучив критические замечания пользователей по iPhone X, намереваются обойти конкурентов на рынке цифровой и мобильной техники за счет более оптимального и стильного дизайна.
Автор: Гундерин Сергей