Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018
exclusive / Технологии

Разработчики Samsung учли недостаток iPhone X
Разработчиками компании Samsung было учтено недовольство пользователей широким вырезом на экране iPhone X. Samsung Electronics уже подали заявку на патент на новый безрамочный смартфон устраняющий недостаток модели от Apple.

Разработчики Samsung учли недостаток iPhone X


Новый гаджет будет оборудован «монобровью», где разместятся фронтальная камера, система распознования лица пользователя Face ID и модуль True Depth, а кнопка Home будет расположена под экраном. Таким образом в Samsung, изучив критические замечания пользователей по iPhone X, намереваются обойти конкурентов на рынке цифровой и мобильной техники за счет более оптимального и стильного дизайна.
Автор: Гундерин Сергей
Вчера, 20:28
Читайте также
Загрузка...
Госдума РФ утвердила право банков блокировать
Выездной сервис «Эльдорадо» празднует свой юбилей
Минфин будет сдерживать резкое укрепление рубля
Росстат: Недельная инфляция в РФ составила 0,1%
В ЦБ сообщили о росте чистого оттока капитала из
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приняли
Центробанк планирует постепенно снижать ключевую
Синоптики обещают -45 градусов в Алтайском крае
Еврокомиссия заявила, что отслеживает ситуацию с
В США может появиться 51-й штат
Верховная рада Украины отказалась разрывать
МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим
Добавление комментария
Последние новости
18.01, 05:00 Обнаженная Алена Водонаева установила рекорд
18.01, 04:31 Светлана Немоляева назвала себя «чучелом», переставая
18.01, 04:00 В США нашли редчайший довоенный BMW 328, построенный для
18.01, 03:31 Никита Пресняков показал снимок с женой с отдыха на Бали
18.01, 03:01 Сати Казанова шокировала поклонников снимком в голом
18.01, 02:32 Дмитрий Маликов похвастался перед фанатами знанием
18.01, 02:01 Странное поведение звезды позволило обнаружить
18.01, 01:28 Анна Семенович опубликовала фото в купальнике с отдыха
18.01, 01:01 Разработчики Theme Hospital создают новую игру Two Point
18.01, 00:40 Фрейндлих боится провала новых работ, несмотря на
18.01, 00:19 В Карпатах женщина сфотографировала призрака в лучах
17.01, 23:58 Автостат: Продажи Lada в ЕС в 2017 году возросли на 30%
17.01, 23:39 Ученые объяснили принцип формирования океанских
17.01, 23:19 Разработчики WhatsApp внедрили функцию защиты от спама
17.01, 23:00 GM обновила самый популярный в Китае минивэн Wuling
17.01, 22:42 По мнению Яны Рудковской чиновники в России живут
17.01, 22:20 Продажи автомобилей в ЕС в 2017 году достигли максимума
17.01, 22:10 СМИ: Песок на пляжах Земли появился из недр черных дыр
17.01, 22:02 Внедорожник Toyota Fj Cruiser получит новую
17.01, 22:01 Глава Citroen подтвердила выпуск флагманского седана
Новости партнеров