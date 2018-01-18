Светлана Немоляева назвала себя «чучелом», переставая следить за своей внешностью вне работы
Популярная актриса Светлана Немоляева призналась, что иногда позволяет себе расслабиться, в определённый период, вне работы. Звезда не всегда следит за своей внешностью, артистка шутливо назвала себя «чучелом».
Масс-медиа сообщают, что актриса откровенно призналась журналистам, что вне рабочего времени она иногда расслабляется. Имеется ввиду, что артистка не следит за своим внешним видом. Немоляева может выйти на улицу, при этом она не слишком обеспокоена своим не ухоженным видом. Журналистам артистка рассказала, что когда ей не нужно выступать, она может выйти на улицу «этаким чучелом-мяучелом». Особо отмечено, что это иногда вызывает курьезные ситуации.
Однажды к актрисе подошла одна из поклонниц и спросила, каким образом Немоляева довела себя до такого вида. На глазах у женщины появились слезы, она спросила: «Светочка, до чего же вы себя довели, на кого же вы стали похожи?». Ранее масс-медиа сообщали, что Светлане Немоляевой трудно прийти в себя вследствие нелегкой потери.
Масс-медиа сообщают, что актриса откровенно призналась журналистам, что вне рабочего времени она иногда расслабляется. Имеется ввиду, что артистка не следит за своим внешним видом. Немоляева может выйти на улицу, при этом она не слишком обеспокоена своим не ухоженным видом. Журналистам артистка рассказала, что когда ей не нужно выступать, она может выйти на улицу «этаким чучелом-мяучелом». Особо отмечено, что это иногда вызывает курьезные ситуации.
Однажды к актрисе подошла одна из поклонниц и спросила, каким образом Немоляева довела себя до такого вида. На глазах у женщины появились слезы, она спросила: «Светочка, до чего же вы себя довели, на кого же вы стали похожи?». Ранее масс-медиа сообщали, что Светлане Немоляевой трудно прийти в себя вследствие нелегкой потери.
Автор: Семен Зайцев