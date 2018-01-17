Татьяна Навка показала идеальную растяжку на краю бассейна
Татьяна Навка показала идеальную растяжку на краю бассейна. Соответствующий пост олимпийская чемпионка разместила в микроблоге Instagram.
Сейчас Навка с дочкой находится на курорте, отогреваясь после суровой российской зимы. Спортсменка не расслабляется и ежедневно делает растяжку и различные физические упражнения, приводя себя в порядок перед запуском нового ледового шоу. На последнем снимке супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова стоит на одной ноге, высоко подняв вверх вторую. На заднем плане виднеются прекрасные пейзажи - пальмы, песок, море.
Пользователи за несколько минут с момента публикации поставили под снимком около тысячи лайков. В комментариях Навку назвали шикарной женщиной, которая находится в гармонии с собой и окружающим миром, подавая пример остальным дамам.
Ранее Навка показала стойку на руках.
Сейчас Навка с дочкой находится на курорте, отогреваясь после суровой российской зимы. Спортсменка не расслабляется и ежедневно делает растяжку и различные физические упражнения, приводя себя в порядок перед запуском нового ледового шоу. На последнем снимке супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова стоит на одной ноге, высоко подняв вверх вторую. На заднем плане виднеются прекрасные пейзажи - пальмы, песок, море.
Пользователи за несколько минут с момента публикации поставили под снимком около тысячи лайков. В комментариях Навку назвали шикарной женщиной, которая находится в гармонии с собой и окружающим миром, подавая пример остальным дамам.
Ранее Навка показала стойку на руках.
Автор: Джанабилова Татьяна П