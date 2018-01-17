В ЦБ сообщили о росте чистого оттока капитала из РФ до $31,3 млрд за год
ЦБ проинформировал, что чистое выведение капитала из России на протяжении 2017 года отмечен ростом в 1,6 раза, всего отмечена сумма 31,3 млрд дол. Об этом информируют некоторые московские массмедиа, ссылаясь на заявление регулятора.
В Центральном Банке заявили, что согласно итогам, в прошедшем 2017 года, в сегменте частного сектора, чистый вывоз капитала был зафиксирован на уровне 31,3 млрд дол. США. Были приведены сравнения, что в 2016 году подобный показатель составил не менее 19,8 млрд дол. Особо отмечено, что важнейшим источником чистого вывоза капитала следует считать операции банковского сектора.
Они напрямую связаны с заметным изменением обязательств внешнего сегмента. Ранее, в сентябре, массмедиа проинформировали, что Центробанк получил прогноз по чистому выведению капитала из России на 2017 год до 17 млрд дол.
В Центральном Банке заявили, что согласно итогам, в прошедшем 2017 года, в сегменте частного сектора, чистый вывоз капитала был зафиксирован на уровне 31,3 млрд дол. США. Были приведены сравнения, что в 2016 году подобный показатель составил не менее 19,8 млрд дол. Особо отмечено, что важнейшим источником чистого вывоза капитала следует считать операции банковского сектора.
Они напрямую связаны с заметным изменением обязательств внешнего сегмента. Ранее, в сентябре, массмедиа проинформировали, что Центробанк получил прогноз по чистому выведению капитала из России на 2017 год до 17 млрд дол.
Автор: Семен Зайцев