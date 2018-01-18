Обнаженная Алена Водонаева установила рекорд откровенности в новой фотосессии
Обнаженная Алена Водонаева установила рекорд по уровню откровенности во время фотосессии. Знаменитость снялась для журнала MAXIM. В редакции кадры представили в качестве снимков, сделанных папарацци через окно. При этом сама телеведущая подтвердила, что на окне в её гостиной в самом деле отсутствуют шторы, поэтому подобная съемка действительно могла бы произойти.
На одних кадрах знаменитость показана в белье и чулках, а на других – полностью обнаженной. Подобную откровенность перед камерами объективов фотографов готова продемонстрировать не каждая модель. Интимные места на снимках все же заретушировали.
В СМИ задаются вопросом относительно реакции близких Водонаевой на публикацию подобных кадров. Получить комментарий телеведущей на этот счет пока не удалось.
На одних кадрах знаменитость показана в белье и чулках, а на других – полностью обнаженной. Подобную откровенность перед камерами объективов фотографов готова продемонстрировать не каждая модель. Интимные места на снимках все же заретушировали.
В СМИ задаются вопросом относительно реакции близких Водонаевой на публикацию подобных кадров. Получить комментарий телеведущей на этот счет пока не удалось.
Автор: Валерий Антонов