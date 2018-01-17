Disney поделился подробностями кинокартины «Соло: Звёздные войны. Истории»
Представители Disney рассказали о некоторых ключевых моментах картины «Соло: Звёздные войны. Истории». Большое внимание будет уделено Хану Соло, его окружению и приключениям. В России премьера назначена на конец весны.
Disney приоткрыл занавес кинокартины «Соло: Звёздные войны. Истории». В СМИ появилась информация о подробностях событий в ленте. Так, например, стало известно, что покажут момент первой встречи юного Соло и Чуббаки, которые впоследствии стали лучшими друзьями. Ещё будет экранизирована история Лэндо Калриссиане. Соло выиграл у этого барона из Облачного города судно «Тысячелетний сокол». Поклонникам «Звездных войн» покажут отважные поступки Хана Соло в преступном мире.
Главные персонажи представлены такими актерами, как Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.
В отечественных кинотеатрах премьерный показ «Соло: Звездные войны. Истории» планируется этой весной 24 мая.
Disney приоткрыл занавес кинокартины «Соло: Звёздные войны. Истории». В СМИ появилась информация о подробностях событий в ленте. Так, например, стало известно, что покажут момент первой встречи юного Соло и Чуббаки, которые впоследствии стали лучшими друзьями. Ещё будет экранизирована история Лэндо Калриссиане. Соло выиграл у этого барона из Облачного города судно «Тысячелетний сокол». Поклонникам «Звездных войн» покажут отважные поступки Хана Соло в преступном мире.
Главные персонажи представлены такими актерами, как Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.
В отечественных кинотеатрах премьерный показ «Соло: Звездные войны. Истории» планируется этой весной 24 мая.
Автор: Страхова Дарья