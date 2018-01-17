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exclusive / Экономика

Росстат: Недельная инфляция в РФ составила 0,1%
По данным Росстата, инфляцию в России на протяжении недели специалисты зафиксировали на уровне 0,1%. Государственное статистическое ведомство проанализировало период с 10 по 15 января нынешнего года.

Росстат: Недельная инфляция в РФ составила 0,1%

Потребительские цены с начала года в российских регионах незначительно возросли (на 0,2%). Изменились цены на пшено, маргарин, соль и водку, они стали выше на 0,2%. Согласно информации экспертов, недельная инфляция в стране вернулась к «привычному» для большей части населения страны уровню. Речь идёт об удорожании овощей «борщевого набора»: капусты белокочанной, лука, моркови, свеклы (0,7-1,7%). Яблоки также изменились в стоимости (на 1,7%). Вместе с тем произошло удешевление крупы гречневой на 0,9%, куры, свинина и сахар-песок подешевели на 0,2-0,3%.

Отмечено, что свежие помидоры и огурцы стали доступнее на 0,7 и 2,1% соответственно. Стоимость автомобильных бензинов практически не изменилась, дизельное топливо (зимнее) возросло в цене на 0,1%.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:12
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