Астрофизики: Точная масса нейтронных звёзд составляет 2,16 от Солнца
Астрофизикам удалось узнать точную массу нейтронных звёзд, равную 2,16 от Солнца. Данная цифра стала известна благодаря исследованию слияния гравитационных волн.
Учёные смогли воспользоваться информацией, полученной при исследовании слияния гравитационных волн от нейтронных звёзд в августе. Полученные данные помогли вывести простые формулы для вычисления массы таких объектов. Ранее подобный подсчёт считался невозможным из-за нехватки информации, как о размере, так и о массе тела, не говоря уже о составе.
Рассчитать, какую массу имеет звезда на одном из этапов своей эволюции, в данном случае являясь нейтронной, для астрофизиков было очень важным делом. Эти знания дают возможность определить станет ли сверхновая нейтронной звездой, или же превратится в чёрную дыру. Теперь специалисты получили на это ответ, применив созданную на основе исследования гравитационных волн формулу. Полученные расчёты говорят, что нейтронная звезда имеет 2,16 масс Солнца. Погрешность составляют лишь несколько процентов. Теперь эти данные перепроверят при следующем столкновении волн подобных объектов. Кроме того, благодаря этому научные работники смогут узнать уровень состояния одной из самых экстремальных форм материи во Вселенной. В данном случае речь идёт о веществе нейтронных звёзд.
Учёные смогли воспользоваться информацией, полученной при исследовании слияния гравитационных волн от нейтронных звёзд в августе. Полученные данные помогли вывести простые формулы для вычисления массы таких объектов. Ранее подобный подсчёт считался невозможным из-за нехватки информации, как о размере, так и о массе тела, не говоря уже о составе.
Рассчитать, какую массу имеет звезда на одном из этапов своей эволюции, в данном случае являясь нейтронной, для астрофизиков было очень важным делом. Эти знания дают возможность определить станет ли сверхновая нейтронной звездой, или же превратится в чёрную дыру. Теперь специалисты получили на это ответ, применив созданную на основе исследования гравитационных волн формулу. Полученные расчёты говорят, что нейтронная звезда имеет 2,16 масс Солнца. Погрешность составляют лишь несколько процентов. Теперь эти данные перепроверят при следующем столкновении волн подобных объектов. Кроме того, благодаря этому научные работники смогут узнать уровень состояния одной из самых экстремальных форм материи во Вселенной. В данном случае речь идёт о веществе нейтронных звёзд.
Автор: Валерий Селезнев