McLaren успешно интегрировал блок питания Renault в F1 2018 года
McLaren успешно добавил блок питания Renault в свой болид F1 2018 года. Двигатель французской компании имеет принципиально иную архитектуру, что вызвало определенные сложности в работе инженеров. Как отметил технический директор британской команды Тим Госс, McLaren смогла провести процедуру добавления нового силового агрегата без ущерба для дизайна шасси.
«Архитектура Renault очень отличается. У вас есть фундаментальные архитектуры двигателей. У вас есть подход Mercedes/Honda, и у вас есть подход Ferrari/Renault», - сказал Госс во время общения с журналистами.
Разница между различными вариантами сводится к размещению турбокомпрессора. В частности, Mercedes и Honda используют двигатели с фронтальным расположением модуля, а у Ferrari и Renault она находится сзади. Для соответствия новым требованиям конструкторы McLaren сменили конфигурацию шасси, системы охлаждения, а также коробки передач.
«Когда вы переезжаете в Renault, внезапно передняя часть двигателя становится намного проще, и в результате мы можем получить место для значительного количества топлива. Вы можете сдвинуть двигатель вперед, а его аэродинамическая блокировка и выхлопные газы окажутся существенно лучше, поскольку перемещаются вперед за шасси», - уточняет Госс.
«Архитектура Renault очень отличается. У вас есть фундаментальные архитектуры двигателей. У вас есть подход Mercedes/Honda, и у вас есть подход Ferrari/Renault», - сказал Госс во время общения с журналистами.
Разница между различными вариантами сводится к размещению турбокомпрессора. В частности, Mercedes и Honda используют двигатели с фронтальным расположением модуля, а у Ferrari и Renault она находится сзади. Для соответствия новым требованиям конструкторы McLaren сменили конфигурацию шасси, системы охлаждения, а также коробки передач.
«Когда вы переезжаете в Renault, внезапно передняя часть двигателя становится намного проще, и в результате мы можем получить место для значительного количества топлива. Вы можете сдвинуть двигатель вперед, а его аэродинамическая блокировка и выхлопные газы окажутся существенно лучше, поскольку перемещаются вперед за шасси», - уточняет Госс.
Автор: Валерий Антонов