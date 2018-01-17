Минфин будет сдерживать резкое укрепление рубля
Во время Гайдаровского форума Антон Силуанов сообщил, что Минфин намерен сдерживать быстрое укрепление рубля. Министр отметил, что дополнительные доходы от реализации нефти станут передаваться в резервы.
«Стоимость нефти увеличилась, курс рубля стал более крепким, однако мы приступили к операциям на рынке валюты в рамках установленного бюджетного правила. Это позволит избежать резкого укрепления национальной валюты», — сообщил министр.
Помимо этого, Силуанов сообщил, что неконтролируемые процессы в этом направлении «подобны смерти» для российского бизнеса, поскольку он не сможет эффективно конкурировать с прибывающими на рынок товарами из-за рубежа. Минфин не намерен увеличивать доходность бюджета либо поддерживать конкурентоспособность. В соответствии с новым бюджетным правилом, дополнительные доходы от нефтегазовой сферы при превышении заданной планки будут передаваться не на расходы, а накапливаться в спецрезервах. Это позволит сгладить резкие колебания стоимости рубля.
«Стоимость нефти увеличилась, курс рубля стал более крепким, однако мы приступили к операциям на рынке валюты в рамках установленного бюджетного правила. Это позволит избежать резкого укрепления национальной валюты», — сообщил министр.
Помимо этого, Силуанов сообщил, что неконтролируемые процессы в этом направлении «подобны смерти» для российского бизнеса, поскольку он не сможет эффективно конкурировать с прибывающими на рынок товарами из-за рубежа. Минфин не намерен увеличивать доходность бюджета либо поддерживать конкурентоспособность. В соответствии с новым бюджетным правилом, дополнительные доходы от нефтегазовой сферы при превышении заданной планки будут передаваться не на расходы, а накапливаться в спецрезервах. Это позволит сгладить резкие колебания стоимости рубля.
Автор: Валерий Антонов